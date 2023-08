Grootste metalfestival ter wereld laat geen bezoekers meer binnen wegens hevige regenval

Wacken Open Air, het grootste metalfestival ter wereld in het Duitse Wacken, laat sinds woensdagochtend geen fans meer toe op de festivalsite. Het festival kondigde op Instagram aan de “redelijke bezoekerscapaciteit” te hebben bereikt. “Verdere reizen moeten met onmiddellijke ingang worden stopgezet en geannuleerd”, klinkt het. Boosdoener is de overvloedige regenval. Daardoor ziet het festival zich voor het eerst in zijn geschiedenis genoodzaakt een bezoekersstop uit te roepen.