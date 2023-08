WK VOETBAL. Zweden wint groep G en treft VS in 1/8e finale, revelatie Zuid-Afrika ontmoet Nederland

Zuid-Afrika heeft zich in groep G naast Zweden met een historische kwalificatie verzekerd van een plaats in de achtste finales van het WK vrouwenvoetbal in Australië en Nieuw-Zeeland.

Zweden, dat voordien al zeker was van een plaats in de volgende ronde, haalde het in Hamilton tegen Argentinië met 2-0. Blomqvist (66.) en Rubensson (90.) op strafschop scoorden de Scandinavische goals.

Zuid-Afrika versloeg Italië in Wellington na een spektakelstuk met 3-2. Caruso (11.) zette de Italianen op voorsprong, maar Zuid-Afrika draaide via een eigen doelpunt van Orsi (32.) en Magaia (67.) de rollen om. Opnieuw Caruso (74.) sleepte de 2-2 uit de brand, tot Kgatlana (90.+2) Zuid-Afrika weer het voordeel bezorgde. Ondanks ruim zestien minuten extra tijd kon Italië niet meer gelijk maken.

© AP

In de stand kroont Zweden zich tot groepswinnaar met het perfecte rapport van negen punten uit drie duels. Zuid-Afrika (4 punten) stoot als tweede door, voor pineut Italië (3 punten) en Argentinië (1 punt).

De winst tegen Italië was voor de Zuid-Afrikaanse vrouwen, die bij hun eerste WK-deelname in 2019 hun drie groepsduels verloren, hun eerste WK-zege ooit. Ook de plaats in de achtste finales is een primeur.

Groep G kruist in de achtste finales met groep E. Daarin kroonde Nederland zich ietwat verrassend voor de Verenigde Staten, de topfavorieten op eindwinst, tot groepswinnaar. Dat betekent dus dat Zweden als winnaar in poule G Team USA ontmoet. Runner-up Zuid-Afrika kijkt de OranjeLeeuwinnen in de ogen.