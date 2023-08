Advocaten van man die verdacht wordt van dood Gino (9) werden bedreigd: “We kunnen weer via hoofdingang binnen”

De advocaten die Donny M. bijstaan, de verdachte van het doden van de 9-jarige Gino, zijn een tijdlang bedreigd geweest. Dat gebeurde met name tijdens de eerste weken en maanden na de aanhouding van M. op 4 juni 2022. De laatste tijd zijn die bedreigingen er niet meer, zeiden M.’s advocaten Sjanneke de Crom en Maikel Horsch woensdag na afloop van de vijfde inleidende zitting van de rechtbank in Maastricht rond Gino.

“Nu kunnen we weer via de hoofdingang de rechtbank binnen”, zei De Crom, “maar de eerste zittingen moesten we via een andere ingang naar binnen. Met name de parkeerplaats was niet veilig. Het was best heftig.”

LEES OOK. Gino (9) vocht voor zijn leven maar kon niet op tegen oudere en sterkere Donny M. die bekent de jongen te hebben misbruikt en vermoord

Ze vertelde dat de website van hun advocatenkantoor druk bezocht wordt. “Je bent heel vindbaar. Je wordt aangesproken op deze zaak, via mail en apps. We hebben de eerste weken veel hinder ervaren. Zo liet iemand me weten te hopen dat - als ik kinderen zou hebben - hen ook zoiets zou overkomen. Naast bedreigingen waren er verwensingen en beledigingen.”

Niet aanwezig

Donny M. was woensdag niet bij de zitting van de rechtbank aanwezig. “Het is zwaar en heftig voor hem om hierheen te komen”, zei De Crom. Omdat er geen zwaarwegende zaken voorlagen woensdag voor de rechtbank, besloot hij om niet te komen.

Volgens De Crom gaat het niet goed met Donny M. De rechtbank honoreerde woensdag een verzoek van de verdediging om een rapport toe te voegen aan het dossier, waaruit blijkt dat de hulpverlening aan Donny M. in de periode 2017 - 2022 niet goed is gegaan. In die tijd pleegde hij meerdere strafbare feiten.

Rapport

Volgens de verdediging is dat rapport belangrijk voor de pleidooien tijdens de inhoudelijke behandeling. Er waren volgens het rapport onder meer tekortkomingen in de onderlinge samenwerking tussen hulpverleners, met als gevolg dat de begeleiding van Donny niet passend was, hield De Crom de rechtbank voor.

Gino verdween op 1 juni 2022 tijdens het buitenspelen. De politie pakte op 4 juni de 22-jarige M. op in zijn woning in Geleen, niet ver van de Belgische grens. Niet veel later wees die aan waar het lichaam van Gino lag. M. staat terecht voor ontvoering, seksueel misbruik, het toedienen van drugs en het doden van de jongen.