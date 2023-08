Griekse premier belooft week gratis vakantie op Rhodos voor geëvacueerde toeristen na bosbranden

Toeristen die de voorbije tien dagen wegens de bosbranden hun vakantie op Rhodos moesten afbreken, kunnen in het voorjaar of het najaar van 2024 een gratis week vakantie op het Griekse eiland krijgen. Dat heeft de Griekse eerste minister Kyriakos Mitsotakis woensdag aangekondigd in een interview met de Britse zender ITV.

“Voor iedereen wiens vakantie is ingekort door de bosbranden, biedt de Griekse regering, in samenwerking met de lokale autoriteiten, een week gratis vakantie aan”, zegt Mitsotakis vanuit zijn kantoor in Athene. Het is voorlopig niet duidelijk hoe mensen zich daarvoor moeten aanmelden.

Als gevolg van de bosbranden moesten op zaterdag 22 en zondag 23 juli op Rhodos in totaal 20.000 inwoners en toeristen in veiligheid worden gebracht. De eerste minister beklemtoont dat er dankzij die maatregel geen doden of gewonden zijn gevallen. “Het is wel duidelijk dat de situatie voor ongemak heeft gezorgd bij de getroffenen. Maar nu is Rhodos weer even gastvrij als altijd.”

Mitsotakis zegt dat de toestand op Rhodos intussen weer normaal is. “We hebben op dit moment geen actieve branden en het weer voor de komende twee weken is gunstig.”

“We hebben in het Middellandse Zeegebied al duizenden jaren bosbranden. Dat is niets nieuws”, besluit de Griekse premier. “Maar de intensiteit van de branden, als gevolg van de klimaatverandering, is wel nieuw.”

Toerisme is erg belangrijk voor de Griekse economie. De overheid ziet buitenlandse gasten dan ook graag terugkeren.