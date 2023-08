KAART. Hoeveel Oekraïners kregen crisisopvang in uw gemeente?

Meer dan 70.000 Oekraïners hebben sinds het begin van de oorlog tijdelijke bescherming gekregen in ons land. Ruim 17.000 hadden crisisopvang nodig. In welke gemeente kwamen zijn terecht?

Wie zijn de Oekraïners die naar België zijn gevlucht en waar komen ze terecht? Het statistiekbureau Statbel houdt de cijfers van het aantal “ontheemden” uit Oekraïne bij.

Sinds maart vorig jaar hebben 71.268 Oekraïners tijdelijke bescherming gekregen in ons land. De tijdelijke bescherming gold oorspronkelijk voor één jaar, en is nu automatisch twee keer verlengd, tot 4 maart 2024.

Omdat mannen vaak mee vechten aan het front, is de meerderheid van alle Oekraïners in België vrouw. De helft is hooggeschoold.

Driekwart van de Oekraïners die hier terechtkwam, had of heeft geen behoefte meer aan noodopvang. Dat betekent wel dat ruim 17.000 Oekraïners toch nood hadden aan crisisopvang via Fedasil, zowat de helft (8.305) van hen kreeg die opvang in Vlaanderen. Het gaat om crisisopvang voor korte duur, die los staat van bijvoorbeeld het grote nooddorp op Linkeroever in Antwerpen, waar 700 Oekraïners al lange tijd verblijven.

De cijfers bieden ook geen momentopname van de situatie nu: het is het opgetelde aantal van alle Oekraïners die in een bepaalde gemeente korte tijd crisisopvang kregen het afgelopen anderhalf jaar.

“De grote meerderheid vindt ondertussen zelf onderdak wanneer ze hier aankomen”, klinkt het bij Fedasil. “Vaak is dat bij kennissen of familie.”