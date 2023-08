Mama en dochtertje op zoek naar “bezorgde omstanders” die hen bijstonden na zware botsing: “Ik wil hen persoonlijk bedanken”

Op donderdag 27 juli gebeurde er rond 17.30 uur op het kruispunt van de Rondweg met de Brusselsestraat een verkeersongeluk. Een man uit Lierde die vanuit het centrum van Nederbrakel de Rondweg op wou, had de KIA Sportage van een vrouw uit Sint-Maria-Oudenhove niet opgemerkt.

“Ik kwam met een normale snelheid aangereden vanuit de richting Lierde op de Rondweg”, vertelt de jonge mama, die samen met haar dochtertje van anderhalf jaar oud in de wagen zat. “Ik dacht dat de wagen die vanuit het centrum kwam, wel halt zou houden aan het kruispunt. Dat deed die uiteindelijk niet en een botsing was onvermijdelijk.” (Lees verder onder de foto)

De KIA Sportage was amper acht maanden oud. — © RR

De lichamelijke schade viel al bij al mee. “Toch werd ik samen met mijn dochtertje preventief naar het ziekenhuis gebracht. Mijn dochtertje had een buil op haar hoofd en de hulpdiensten wilden zekerheid of er geen andere letsels waren. Zelf hou ik er een brandwonde op mijn onderarm aan over door de schuring van de airbags.”

“De ambulanciers van VITA waren overigens heel attent. Zij gaven mijn dochtertje een knuffelbeertje. Dat koestert ze nog steeds. Het was overigens een andere ambulancier van VITA die het ongeluk had zien gebeuren, die onmiddellijk de hulpdiensten verwittigde. Ook Stefaan Romeyns van Uitvaartbegeleiding Stefaan kwam naar buiten gesneld en bood me aan om binnen even van de schrik te bekomen.”

Gezocht: zorgende handen na het ongeluk

“Heel concreet ben ik op zoek naar een jonge moeder met haar tienerdochter die onmiddellijk hulp boden. Die mensen stonden in de file na het ongeluk aan te schuiven. Zij bekommerden zich om mijn dochtertje. Zelf was ik compleet overstuur. Ook de man die mijn dochtertje een roze dekentje bezorgde, wil ik persoonlijk bedanken.”

“Ik zou het tof vinden dat die mensen zich via het Nieuwsblad bekendmaken en dat ik hen zo persoonlijk kan bedanken. Zij mogen contact opnemen met het Nieuwsblad via brakel@nieuwsblad.be. Ik probeerde die mensen al te bereiken via sociale media, maar kreeg er voorlopig geen respons op.”

“Gelukkig zullen mijn dochtertje noch ikzelf iets overhouden aan het ongeluk. Dat de klap hevig was, bewijst het feit dat de twee wagens compleet vernield zijn. Mijn KIA Sportage was amper acht maanden oud. Maar wat me vooral zal bijblijven, is de betrokkenheid en de bezorgdheid van de omstanders. Ik hoop dan ook dat enerzijds de moeder met haar tienerdochter en anderzijds de man die het dekentje aanbood, ons contacteren”, besluit de jonge vrouw uit Sint-Maria-Oudenhove.

De betrokkenen kunnen contact nemen via brakel@nieuwsblad.be.