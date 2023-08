Nog op zoek naar een job? De ploeg van Vincent Kompany plaatst vacature voor brancarddrager

Nu Burnley promoveert naar de Premier League, komen er ook jobs vrij op Turf Moor. Eén van de jobs die nog niet is ingevuld, is die van brancarddrager. Een voorwaarde om de job te kunnen uitoefenen? “Je moet in goede conditie zijn om de voetballers veilig te kunnen optillen en weer neer te zetten,” luidt het op de website van Burnley. Een medische achtergrond is een pluspunt, maar wordt niet vereist. De job vergt wel een grote verantwoordelijkheid, want je moet in de chaos van de Premier League een brancard navigeren met spelers op die miljoenen waard zijn.

Wie kans wil maken op de job, zal wel snel moeten zijn. Burnley aanvaardt nog sollicitaties tot vrijdag 4 augustus. Nog een andere leuke jobaanbieding: ze zoeken ook een mascotte om het publiek te entertainen.