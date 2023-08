Parket onderzoekt overlijden van 47-jarige moeder, echtgenoot wordt verhoord

In een gezinswoning in de Hendrik Dewildestraat in Bissegem, deelgemeente van Kortrijk, is woensdagochtend het levenloze lichaam van een vrouw aangetroffen. Het gaat om de bewoonster, een vrouw van 47, moeder van een kind. Haar echtgenoot wordt verhoord.

Het lichaam werd vanochtend aangetroffen. Het parket van West-Vlaanderen bevestigt inderdaad dat er een onderzoek loopt naar een verdacht overlijden in de Hendrik Dewildestraat in Bissegem. Het is op dit moment nog niet duidelijk of de vrouw om het leven gebracht is of dat ze een natuurlijke dood gestorven is.

Haar man wordt op dit moment verhoord om na te gaan of hij meer weet over het overlijden, zo vernemen we nog. De vrouw is 47 jaar oud en mama van een dochter.