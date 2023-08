Rechter streng voor jonge pedojagers die 3 dagen voor dood David Polfliet ook al slachtoffer maakten: “Geen enkel normbesef”

Drie pedojagers werden woensdag door de correctionele rechtbank van Dendermonde veroordeeld voor bedreiging en afpersing. De bende die ook verantwoordelijk is voor de dood van David Polfliet uit Sinaai, pleegde drie dagen eerder gelijkaardige feiten. Dit keer zonder dodelijke afloop. “Dit had net zo goed slecht kunnen aflopen”, sprak de procureur op het proces.

De leden van de bende, L.N. en broers K.B. en W.B., hadden als doel pedofielen te ontmaskeren. Ze lokten hun slachtoffers via een vals profiel op de datingapp Grindr in de val. Op 5 maart 2021 viel de 42-jarige David Polfliet uit Sinaai ten prooi aan de bende. Hij werd naar het park Hof Ter Welle gelokt in Beveren waar hij werd neergestoken. De man overleefde de steekpartij niet.

LEES OOK. Ze hebben dood David Polfliet (42) op hun geweten, maar jongerenbende maakte drie dagen eerder ook al een slachtoffer via datingapp Grindr

Drie dagen eerder had de bende op gelijkaardige wijze een slachtoffer naar een afgelegen veld in Kieldrecht gelokt. Daar werd de man gegijzeld en vernederd. Het hele gebeuren werd ook door een van de bendeleden op beeld vastgelegd. “Het was de bedoeling het slachtoffer te vernederen”, sprak de procureur op het proces. “Met de beelden wilde de bende op sociale media punten scoren om zo hoger op de criminele ladder te geraken.” Het slachtoffer kreeg bovendien doodsbedreigingen voor het geval hij de politie zou verwittigen. (Lees verder onder de foto)

De bende die verantwoordelijk is voor de dood van David Polfliet (42) werd woensdag veroordeeld voor gelijkaardige feiten. — © pvs

De zaak kwam echter aan het licht na de gijzeling van David Polfliet die dodelijk afliep. Het slachtoffer besloot klacht in te dienen, waardoor de drie bendeleden zich ook hiervoor moesten komen verantwoorden in de rechtbank. In het pleidooi van de verdediging op het proces in april werd gevraagd rekening te houden met de jonge leeftijd van de beklaagden. “De feiten zijn niet goed te praten, toch wil ik erop wijzen dat mijn cliënt zich in volle puberteit bevond”, zei de raadsman van L.N.

Pedofielen ontmaskeren

“We hadden de intentie dat hij niet meer met minderjarigen zou afspreken”, zei beklaagde W.B. De voorzitter tilde echter zwaar aan de feiten. “De feiten vallen absoluut niet te rijmen met een kruistocht tegen pedofilie”, klonk het.

De Dendermondse rechter was woensdag dan ook streng bij het uitspreken van de straffen. De broers K.B. en W.B kregen allebei celstraffen. K.B. kreeg drie jaar cel, waarvan twee met uitstel, en W.B. werd een celstraf van 24 maanden met uitstel opgelegd. L.N. werd veroordeeld tot 40 maanden cel, waarvan 28 onder probatievoorwaarden. “De feiten zijn bijzonder zwaar. Jullie hebben geen enkel normbesef”, sprak de voorzitter.