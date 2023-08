Zuhal Demir: “Ik weende heel veel. Alleen mijn baby gaf mij troost. Ik klemde haar als een reddingsboei tegen mij aan”

Tijdens een zwoele zomernacht in 2023 deelde Zuhal Demir het bed met vijf mannen. Dat berustte op een misverstand. Maar toch. Terwijl de minister zich in Vlaanderen in het oog van een politieke storm bevond, bracht ze in een intieme berghut hoog in de Italiaanse Alpen de nacht door naast mij, terwijl onder ons vier Italianen sliepen. Twee dagen erna kon dezelfde vrouw, die tot dan vooral vrolijkheid en kracht had uitgestraald, haar tranen niet langer bedwingen. Die inzinking had niets met het voorgaande te maken. Wel met haar leven als politica, dochter en moeder.