Profclub ontslaat jonge Rode Duivel die samen met vrienden beschuldigd werd van mishandeling en verkrachting op Malta

De profclub van de 17-jarige voetballer die in Malta veroordeeld werd, heeft het contract van de jongeman stopgezet. Dat is bevestigd aan onze redactie.

De voetbalploeg, die we net zoals de voetballer niet bij naam noemen omdat de speler nog minderjarig is, heeft de voorbije weken zijn tijd genomen om de situatie te bekijken. In overleg met de clubadvocaat kwamen ze tot de conclusie dat ontslag de enige mogelijke uitkomst was. “Dit is een beslissing die zeker niet lichtzinnig genomen is”, klinkt het binnen de club. Het gaat om een beloftevolle voetballer die al werd opgeroepen om mee te spelen in de nationale jeugdploegen in ons land.

Hij maakte deel uit van een vriendengroep van jongeren uit het Brusselse die begin vorige maand op vakantie in Malta gearresteerd werd op beschuldiging van verkrachting van een 17-jarig meisje en mishandeling van haar 16-jarige vriend. Het meisje was de ex-vriendin van één van de jongens van de groep, de 20-jarige Dany M.

De voetballer gaf de mishandeling toe, waarna hij een voorwaardelijke straf kreeg en meteen mocht terugvliegen naar ons land. Zijn vier vrienden bleven ontkennen en verbleven de voorbije weken in een gevangenis in Malta in afwachting van het vonnis.