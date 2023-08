Vier mannen overleven 14 dagen ongezien op roer van vrachtschip: “Ik was doodsbenauwd”

Ze hoopten om in Europa aan te komen, maar veertien dagen en 5.600 gevaarlijke kilometers later, arriveerden ze in Zuid-Braziliaanse havenstad Vitória. De Braziliaanse politieagenten konden hun ogen amper geloven toen ze vier mannen op het roer van een gigantisch vrachtschip zagen zitten. “Een vreselijke ervaring”, getuigt vluchteling Opemipo Matthew Yeye in de Braziliaanse pers. Na tien dagen was hun voedsel en drinkbaar water op. De laatste vier dagen dronken de mannen zeewater.

De vier wilden absoluut niet gezien worden door de bemanningsleden van het schip. Uit vrees om overboord te worden gegooid, verklaren ze. Daarom kozen ze ervoor om op het roer te zitten. Ver weg van het personeel en enkele meters boven de Atlantische Oceaan, vlak bij de ronkende motoren van het gevaarte. “Slapen zat er niet echt in”, getuigen ze. Om niet in het water te vallen, spanden ze opvangnetten rond hen. Ze bonden zichzelf ook vast aan het schip met touw. “Ik was doodsbenauwd. Maar nu ben ik er”, aldus Yeye.

Twee van de vier mannen zijn intussen vrijwillig teruggekeerd naar Nigeria. De twee anderen vroegen asiel aan in Brazilië. “Hopelijk hebben de autoriteiten medelijden”, zegt vluchteling Roman Ebimene Friday aan Reuters. Het was zijn tweede poging om zijn thuisland te ontvluchten. Beide mannen willen hun land vaarwel zeggen door onder meer de belabberde economische situatie, de politieke instabiliteit en de alomtegenwoordige criminaliteit. De boerderij van Yeye werd eerder dit jaar vernield door een overstroming. Sindsdien is zijn gezin dakloos, zegt hij. (Dario Van Fleteren)