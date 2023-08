Hij zette zijn eigen dood in scène om uit de handen van justitie te blijven: nu mag van verkrachting verdachte Amerikaan toch worden uitgeleverd

Groot-Brittannië kan een Amerikaan die verdacht wordt van verkrachting en zijn eigen dood in scène zette om aan vervolging te ontsnappen uitleveren uit aan zijn thuisland. Dat heeft een rechtbank in het Schotse Edinburgh beslist. Het is nu aan de Schotse regering om de knoop door te hakken.

Nicholas Rossi wordt in de Amerikaanse staat Utah gezocht voor de verkrachting van een vrouw in 2008, waarvoor hij ook internationaal staat geseind. In de staat Rhode Island wordt hij dan weer gezocht voor klachten rond huiselijk geweld. De 35-jarige man houdt er verschillende identiteiten op na en zette in 2020 zijn eigen dood in scène door een overlijdensbericht van zichzelf te laten publiceren. Een jaar later belandde hij echter in een Schots ziekenhuis met een corona-infectie en kon hij worden geïdentificeerd aan de hand van zijn vingerafdrukken en tattoos.

De man bleef echter beweren dat hij Arthur Knight was, een Ierse wees die bij zijn geboorte was geadopteerd en nog nooit een voet in de Verenigde Staten zette. Dat deed hij ook voor de rechtbank in Edinburgh, waar hij woensdag via videoverbinding verscheen omdat hij zich onwel voelde. Gedurende het proces verplaatste de man zich in een elektrische rolstoel, die hij volgens de arts van de gevangenis waar hij verbleef allesbehalve nodig had. Toen de rechter hem vroeg of hij Rossi was, volgde er geen antwoord. De verdachte betoogde dat er sprake is van een persoonswissel.

De rechter volgde dat argument echter niet. Volgens het Britse persagentschap PA noemde hij Rossi “even oneerlijk en bedrieglijk als ontwijkend en manipulatief”. “Het bewijs was zo ongeloofwaardig dat ik geen enkele van zijn beweringen voor waar kan aannemen tenzij die onafhankelijk wordt ondersteund.” De rechtbank oordeelde dat de man kan worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Het is nu aan de Schotse regering om de finale knoop door te hakken, al kan Rossi nog wel in beroep gaan.