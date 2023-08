Hij wilde elk land ter wereld bezoeken zonder één keer het vliegtuig te nemen, na tien jaar is hij eindelijk thuis

Het is 10 oktober 2013 wanneer Thor aan het avontuur van zijn leven begint. Een reis rond de wereld. Dat in één trek door en zonder het vliegtuig te nemen. Andere regels die de intussen 44-jarige Deen zichzelf oplegde: hij zou minstens 24 uur in elk land moeten verblijven met een dagelijks budget van zo’n 20 dollar en hij zou pas naar huis mogen keren als het doel bereikt was.

Een huzarenstuk, al had hij toch een voordeel, want voor zijn vertrek werkte de man in de scheepvaart en logistiek. Handige kennis om de complexe route uit te stippelen en plannen aan te passen, wat ook nodig was. Zo zag hij tijdens het plannen Equatoriaal-Guinea over het hoofd, een van de moeilijkste landen ter wereld om binnen te geraken. Na vier maanden en vele mislukte pogingen kreeg hij dan toch eindelijk een visum. De landsgrenzen waren toen echter gesloten, maar gelukkig kwam hij iemand tegen die in Equatoriaal-Guinea werkte en hem een lift aanbood.

Dan was er Pakistan. Door de lange verwerkingstijd voor zijn visum moest hij een omweg maken van 2.500 kilometer. Zulke visumvertragingen maakte hij ook mee toen hij Syrië, Iran, Nauru en Angola binnen wilde geraken. In Ghana kreeg hij ook nog eens malaria en tijdens een reis van IJsland naar Canada raakte hij vast in een storm van vier dagen. De reis, waarvoor hij aanvankelijk vier jaar had ingepland, duurde plots een hele poos langer. En dan kwam er nog corona.



Tien jaar in tien cijfers 3.576 dagen, zo lang duurde zijn reis. Bijna tien jaar lang was Thor onderweg zonder terug te keren naar huis. Hij reisde met behulp van379 containerschepen. Hij nam 158 treinen, 351 bussen, 219 taxi’s, 33 boten en 43 riksja’s of tweewielige karretjes die voortgetrokken worden door één man op een fiets. Hij legde in totaal 223,000 mijl af, goed voor zo’n 360.000 kilometer wat gelijk is aan negen keer de omtrek van de aarde. Hij bezocht 203 landen. Alle 195 door de Verenigde Naties erkende landen én enkele deels erkende staten daarbovenop. Dat deed hij door elke dag slechts 20 dollar uit te geven. Wat voor al die jaren uitkomt op een totaal van 71.520 dollar.

Corona

De hele wereld zat toen vast. Maar terwijl velen gewoon thuis zaten, moest Thor twee jaar lang overbruggen in Hongkong. Dat terwijl er nog maar 9 landen op zijn lijstje stonden. Een bitterzoete ervaring. “Het was de slechtste tijd van mijn leven. Ik dacht dat ik het project zou moeten opgeven. Ik moest mezelf afvragen hoeveel ik bereid was hiervoor op te geven. Maar terwijl ik wachtte tot de wereld openging, heb ik daar een leven opgebouwd en banden geschapen”, vertelt hij aan CNN Travel.

Na het verkrijgen van een werkvisum - om zijn werk als ambassadeur bij het Rode Kruis verder te kunnen zetten - en een verblijfsvergunning in Hongkong, trouwde Pedersen met zijn verloofde die in Denemarken woonde via een virtuele trouwservice. Niet exact wat het koppel voor ogen had, maar de beslissing liet zijn vrouw toe hem nadien te bezoeken. Hongkong weerde namelijk een hele tijd buitenlandse toeristen door de pandemie.



E-mail van de minister-president

Op 5 januari 2022 kon Thor eindelijk zijn reis verderzetten. Maar ook dat liep niet van een leien dakje. Zes maanden lang moest hij negoteëren om Palau binnen te mogen, wat uiteindelijk via een containerschip mocht. Daar moest hij in quarantaine na een Covid-besmetting in een hotel.

Na een vlotte doortocht in Australië, Nieuw-Zeeland en Samoa was Tonga aan de beurt en ook voor dat land moest hij zich in serieus wat bochten wringen. “Ik heb bij elke regering voor mijn zaak moeten pleiten. We hebben contact gehad met het ministerie van Volksgezondheid, de marine, het leger. Niemand wilde ‘ja’ zeggen en tegen de premier ingaan”, vertelt hij. Toen gold namelijk de noodtoestand vanwege het coronavirus. “Uiteindelijk kreeg ik op een avond een e-mail van de minister-president waarin hij simpelweg schreef: het is goed, laat hem binnen.” Na Tonga ging hij naar Vanuatu waar hij en zijn vrouw uiteindelijk in het echt konden trouwen.



Op 24 mei van dit jaar bereikte de Deen uiteindelijk zijn doel: het 203de land op zijn lijstje kon hij eindelijk doorstrepen. Hij kwam toen aan op de Malediven, waar hij uiteindelijk aan zijn lange reis huiswaarts zou beginnen. Ook daarvoor besloot hij geen vliegtuig te gebruiken om de reis in schoonheid af te sluiten. Bij aankomst in Denemarken eind juli werd hij dan ook als een held onthaald.

“Ik heb nog steeds niet verwerkt dat dit project is afgelopen. Ze zeggen dat als je een nieuwe gewoonte in je leven wilt invoeren, je die 30 dagen lang moet herhalen. Ik doe dit al meer dan 3.500 dagen. Dus dit is een groot deel van wie ik nu ben”, aldus Thor die officieel de eerste man is die elk door de VN erkend land op de wereld – met daarbovenop enkele gedeeltelijk erkende staten –bezocht zonder de binnenkant van een vliegtuig te zien.