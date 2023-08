“Huurmoordenaar” wil slachtoffers geld aftroggelen: Safeonweb ontvangt meer dan 300 meldingen op een uur tijd

Het Centrum voor Cybersecurity (CCB) heeft woensdagochtend via Safeonweb op een uur tijd 330 meldingen ontvangen over een circulerende “huurmoordenaar scam”. In de mail vraagt een zogezegde huurmoordenaar 4.500 euro in bitcoins om je leven te sparen.

In het bericht, dat wordt verstuurd met het onderwerp ‘Je leven is in gevaar’, beweert iemand dat hij is betaald om de bestemmeling te vermoorden. “Iemand die je een vriend noemt, wil dat je dood bent, koste wat het kost, en die persoon heeft hier veel geld aan besteed”, klinkt het onder meer. De persoon vraagt binnen de 48 uur 4.500 euro “om je leven te sparen” en vermeldt er een link bij naar een bitcoin-portefeuille. In het Frans circuleert een gelijkaardige e-mail, afkomstig van ‘kill001@mission.com’ en ondertekend door “Angel de la mort”.

Het gaat om oplichting, en heel wat mensen hadden dat woensdagochtend ook meteen door, zegt Katrien Eggers van het CCB. Via Safeonweb kwamen er op een uurtje tijd 330 meldingen over binnen.

Het CCB ziet wel vaker dreigementen opduiken waarbij iemand zich voordoet als een huurmoordenaar, en noemt het de “hitman scam” of “huurmoordenaar scam”. Het centrum vraagt om niet op de berichten te reageren, geen betalingen uit te voeren of persoonlijke informatie door te geven, de mail onmiddellijk te verwijderen en vrienden en familie te waarschuwen voor de oplichting.

Of en hoeveel mensen een betaling uitvoerden, is niet geweten. Maar wie geld heeft overgemaakt contacteert best zo snel mogelijk zijn of haar bank. Als de dreigementen aanhouden, beveelt Safeonweb aan om de politie te contacteren.