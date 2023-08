Italiaanse premier Meloni sleept Placebo-zanger voor de rechter wegens beledigingen

De Italiaanse premier Giorgia Meloni sleept de zanger van de Britse rockband Placebo voor de rechter omdat hij haar tijdens een concert in Turijn onder meer een racist en een fascist noemde. Dat berichten Italiaanse media woensdag.

Placebo stond op 11 juli op het podium van het Sonic Park-festival in Stupinigi, vlak bij Turijn. Frontman Brian Molko noemde Meloni er op het podium voor vijfduizend toeschouwers in het Italiaans een “racist”, “nazi” en “fascist”, waarop de carabinieri justitie inlichtten. Het parket van Turijn opende enkele dagen later een onderzoek naar de 50-jarige Molko vanwege “minachting van de instellingen”.

Nu hebben ook de advocaten van Meloni actie ondernomen, bericht onder meer de Italiaanse krant La Stampa op haar website. De Italiaanse premier dient klacht in wegens smaad.

Volgens nieuwssite Politico is het niet de eerste keer dat Meloni klacht indient wegens smaad aan haar adres. Vorig jaar sleepte ze al twee journalisten van de Italiaanse krant Domani voor de rechter vanwege een artikel dat haar rol in een affaire rond mondmaskers tijdens de coronapandemie beschrijft.