Paus Franciscus roept op Wereldjongerendagen op tot vredesinspanningen door Europa

Bij zijn bezoek aan de Wereldjongerendagen in Lissabon heeft paus Franciscus in zijn eerste toespraak gepleit voor meer samenwerking in Europa, om de wereldproblemen op te lossen. De paus lanceerde met name een oproep tot meer vredesinspanningen.

Europa doet volgens de paus onvoldoende, in het licht van oorlogen en conflicten en het leed en migratie die ze veroorzaken. “Welke richting ga je uit, als je de wereld geen vredeskoers voorstelt, creatieve manieren om de oorlog in Oekraïne te beëindigen en de vele conflicten die de wereld met bloed bevlekken?”, aldus de 86-jarige kerkleider. Hij wees erop dat er meer geld wordt geïnvesteerd in wapens dat in de toekomst van kinderen.

Daarnaast had de paus ook kritiek op de omgang met migranten aan de buitengrenzen van de Europese Unie, op de daling van het geboortecijfer en op de discussies over euthanasie. Paus Franciscus droomt naar eigen zeggen van een Europa “als hart van het Westen”, dat zijn vindingrijkheid gebruikt om knelpunten op te lossen en bakens van hoop uit te zetten. Het continent zou een motor kunnen zijn voor de wereldwijde opening die nodig is in de wereld, klonk het. “De wereld heeft Europa nodig als bruggenbouwer en vredestichter.”

De Wereldjongerendagen zijn volgens het hoofd van katholieke kerk een gelegenheid om samen iets op te bouwen.

Het pausbezoek in Lissabon zou vijf dagen duren. Er staan een twintigtal ontmoetingen en elf toespraken op het programma. Op de Wereldjongerendagen worden ongeveer een miljoen jonge gelovigen verwacht.