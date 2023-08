Drie jaar cel voor ex-ondernemer (48) die ouders bijna miljoen euro afhandig maakte: “Hallucinant”

G.T. was vroeger uitbater van een café in de Waregemse stationsbuurt. Hij werd eerder al veroordeeld wegens gesjoemel bij het faillissement van die zaak. De rechtbank legde hem daarbij ook een beroepsverbod op waardoor hij geen functie meer mocht uitoefenen in vennootschappen. Door dit beroepsverbod en een opeenvolging van faillissementen, bood vader T. zijn zoon een administratieve functie aan op zijn huisartsenpraktijk in Anzegem.

“Het begin van een hallucinant verhaal”, zei de advocaat van de ouders van T. op het proces. “Hij gedroeg zich als een parasiet en creëerde een enorme financiële put bij om zijn eigen putten te kunnen dekken. Zelf zagen mijn cliënten dat niet. Zijn moeder was jongdement en ging snel achteruit. Zijn vader werkte dag en nacht en bekommerde zich vooral over zijn patiënten, geld kon hem niet veel schelen. Nu moet hij zich nog steeds te pletter werken om zijn oude dag te kunnen betalen, het is crapuleus.”

Familieruzie

Ook het Openbaar Ministerie had op het proces niets dan harde woorden voor G.T. maar zelf ontkende hij de feiten. Volgens hem kadert alles in een familieruzie met zijn zussen. “Ik heb spijt van mijn mislukking als ondernemer, maar ik ben niet met dat geld gaan lopen”, zei hij op het proces.

De rechter achtte de feiten desondanks bewezen. T. krijgt opnieuw een beroepsverbod van tien jaar opgelegd en een boete van 8.000 euro, waarvan de helft met uitstel.