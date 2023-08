Doodstraf voor dader van schietpartij in synagoge in Pittsburgh, waarbij elf doden vielen

De man die bijna vijf jaar geleden elf mensen doodschoot in een synagoge in Pittsburgh, in de Amerikaanse staat Pennsylvania, is woensdag door een jury veroordeeld tot de doodstraf. Dat melden Amerikaanse media.

De 50-jarige Robert Bowers werd schuldig bevonden aan het plegen van 11 moorden op 27 oktober 2018 in de Tree of Life-synagoge in Pittsburgh, met antisemitisme als verzwarende factor. Bij de schietpartij vielen ook zeven gewonden, onder wie vijf politiemensen. Volgens Amerikaanse media gaat het om de zwaarste antisemitische aanval uit de geschiedenis van de VS.

De verdachte was in juni al schuldig bevonden aan alle 63 aanklachten, maar er moest nog een beslissing worden genomen over de strafmaat.

De twaalf juryleden waren woensdag unaniem in hun oordeel, wat ook nodig was om de doodstraf uit te kunnen spreken. De beslissing moet wel nog officieel worden bekrachtigd door een federale rechtbank. Dat zal wellicht donderdagmorgen (lokale tijd) gebeuren, meldt NBC.

Het gaat om het eerste doodvonnis door een federale rechtbank sinds Joe Biden aantrad als president. Biden had tijdens zijn verkiezingscampagne nog verklaard dat hij de doodstraf wilde afschaffen. Het ministerie van Justitie heeft wel een moratorium op federale executies ingesteld, waardoor het vonnis misschien niet zal worden uitgevoerd.