“Toen ik naar dit land kwam, snapte ik niks van dat feest”: Ali keek zijn ogen uit toen hij in België aankwam

Hij begreep elf jaar geleden niet dat we hier huisdieren houden, tegenwoordig laat de Syrische vluchteling Ali (28) niemand meer in zijn huis die zich laatdunkend uitlaat over zijn katten Minky en Mila. Maar wie binnen mag, krijgt van hem wel meer aangeboden dan een simpel glas water zoals bij vele Vlamingen. “Het is hier blijkbaar geen traditie om onverwachte gasten heel hard in de watten te leggen.”