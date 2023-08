Bedrijf op de Kaaien verhuist uit Antwerpen door nieuw parkeerbeleid: “Stad houdt geen rekening met zelfstandigen”

Een bedrijf gespecialiseerd in radiocommunicatie heeft beslist om naar Willebroek te trekken. “Klanten geraken hier niet meer met de auto.”

Sinds dinsdag 1 augustus geldt er in binnenstad van de stad Antwerpen een nieuw parkeerbeleid. Op straat parkeren zal er in regel voorbehouden zijn voor bewoners en specifieke vergunninghouders, bezoekers moeten zich wenden tot parkeergarages, park-and-rides of alternatieve vervoersmiddelen.

De reacties op dat nieuwe parkeerbeleid zijn verdeeld. Op sommige plekken zorgt het ervoor dat mensen al concrete maatregelen nemen. “Wij verhuizen”, zegt zaakvoerder Dave Desiron van het bedrijf HF Electronics, dat al acht jaar gevestigd is op de Sin-Michielskaai. Zij zijn gespecialiseerd in radiocommunicatie en repareren, verkopen en verhuren alles van walkie talkie’s voor de horeca tot maritieme zenders. “We horen hoe langer hoe meer klanten die klagen over het feit dat ze hun auto niet kwijt geraken. Dikwijls zijn dat mensen die een zwaar toestel willen brengen, voor herstelling bijvoorbeeld. Die geraken gewoon niet meer tot hier.”

Laden en lossen mag wel nog op de Sint-Michielskaai, maar ook daar stelt Desiron zich vragen bij. “Je neemt je tijd voor een klant. Je moet bijvoorbeeld wat uitleg kunnen geven. Dan is het begrip laden en lossen ook niet meer van kracht.”

HF Electronics nam in 2019 al contact op met het district om te spreken over de nieuwe parkeerregels, maar zonder resultaat. “Ik denk niet dat je kan zeggen dat er veel rekening gehouden wordt met de zelfstandigen in Antwerpen. Zeker niet.”

HF Electronics zal daarom in het najaar openen in Willebroek met een eigen parking. (sgg)