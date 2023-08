Senegalese aanvaller Ndour voelt zich na aanpassingsjaar nu wel helemaal klaar om te knallen bij Zulte Waregem: “Jullie zagen nog niet de echte Alioune”

“Ik voel me uitstekend”, klinkt de Essevee-aanvaller alvast heel opgetogen. “Iedereen werkt sinds de eerste dag werkelijk keihard en we kijken enorm uit naar de competitiestart. We steken het ook niet onder stoelen of banken dat we voor de promotie gaan. Sinds eind vorig seizoen leeft bij ons de overtuiging dat we er alles moeten aan doen om zo snel mogelijk opnieuw in de Jupiler Pro League uit te komen.”

Net als zijn ploegmakkers blaakt Ndour dus van het vertrouwen. Het vooruitzicht van een lang seizoen waarbij alle tegenstanders Essevee in de favorietenrol willen duwen, schrikt hem allerminst af. “We hoeven ook niet te veel na te denken. Je moet gewoon elke tegenstander respecteren. Je mag zeker niet denken dat je beter bent, maar wel telkens voluit gaan voor de zege. Vanaf de eerste minuut moeten we gewoon strijden. We zijn ook niet zo enorm veranderd als groep. Natuurlijk hebben we enkele nieuwe jongens verwelkomd, maar de aanpak is dezelfde. Vorig seizoen was het best wel moeilijk voor ons en wonnen we niet zo vaak. Nu hebben we de knop omgedraaid en gaan we voluit voor de titel in de Challenger Pro League.”

“Voor mij persoonlijk is het zaak om er alles aan te doen dat ik in de ploeg sta en belangrijk kan zijn voor het elftal”, vervolgt Ndour. “Ik ben intussen ook prima aangepast aan het leven in België, want dat was toch even wennen. Als nieuwe speler moet je je niet alleen aanpassen aan een nieuw land, maar ook aan een nieuwe ploeg en coach. Nu voel ik me wel klaar. Jullie zagen absoluut nog niet de echte Ndour. Ik heb zeker wel de nodige kwaliteiten, maar ik heb ook nog zaken te leren en daarom blijf ik liever bescheiden.”

“Ik heb veel aan jongens zoals Ruud Vormer en Jelle Vossen” Alioune Ndour

Zijn kennis over de tegenstanders in de Challenger Pro League blijkt bovendien nog niet zo bijgespijkerd. “Ik speelde tot nu toe enkel nog maar tegen Lommel en Deinze, dus lijkt het me beter om te focussen op mijn ploeg”, glimlacht Ndour. “We zullen natuurlijk ook wel telkens de juiste informatie krijgen van de technische staf. De coach zal wel telkens het juiste plan aanbrengen. In de CPL zullen we ook anders moeten spelen. We zullen wellicht vaker meer dominant voetbal moeten ontwikkelen.”

“Ik heb veel aan jongens zoals Ruud Vormer en Jelle Vossen”, aldus nog Ndour, die duidelijk hoog oploopt met de ervaren jongens in de kleedkamer van Essevee. “Zij geven ons veel goede raad maar zorgen ook voor een fantastische sfeer. Als zij spreken, luisteren we ook. Zij hebben zoveel ervaring maar ogen nog heel scherp. Ze willen bewijzen dat ze nog altijd op topniveau kunnen presteren. Daar kunnen we als team enkel maar dankbaar voor zijn.”

Blij weerzien met de fans

Tenslotte kijkt Ndour ook al reikhalzend uit naar de oefenwedstrijd van zaterdagavond tegen het Nederlandse Excelsior. “We mogen eindelijk nog eens in de Elindus Arena spelen, daar kijk ik enorm naar uit. We hebben de beste fans van het land! Ze zijn ons ook vorig seizoen telkens blijven steunen en ik ben ervan overtuigd dat we ook het komende seizoen op hun vocale steun mogen rekenen.”