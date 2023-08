Al 400 scouts ziek door hitte op mondiaal scoutsevenement in Zuid-Korea

Op de Wereldjamboree in Zuid-Korea zijn ongeveer 400 scouts ziek geworden door de extreme hitte. Dat meldt het Franse persagentschap AFP woensdag. Er zouden ook Belgische scouts ziek zijn, maar volgens Jan Van Reusel, woordvoerder van Scouts en Gidsen Vlaanderen, zijn er geen Belgen opgenomen in het ziekenhuis.

Zowat 1.250 Belgische scoutsjongeren nemen deel aan de 25ste World Scout Jamboree in Zuid-Korea. De Belgische scouts en gidsen stelden hun aankomst met één dag uit en arriveerden woensdag. Door de hoge temperaturen en de hevige regenval van de voorbije dagen liep de opbouw van de faciliteiten ter plaatse immers vertraging op.

De meeste scouts en gidsen zijn al sinds dinsdag ter plaatse. De temperatuur liep er op tot 35 graden Celsius. Dat heeft een impact op sommige deelnemers, die in het plaatselijke veldhospitaal moesten opgenomen worden, onder meer met zonnesteken. AFP citeert daarbij de plaatselijke organisatie en lokale media. “Het was zo heet dat ik migraine kreeg”, zegt een padvinder uit Maleisië aan een Zuid-Koreaanse krant.

Nog volgens AFP, dat lokale media citeert, zijn de zieke scouts afkomstig uit onder meer België, de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Polen en Zweden. Scouts en Gidsen Vlaanderen en Buitenlandse Zaken in Brussel konden woensdagmiddag de informatie over zieke Belgen niet bevestigen of ontkennen. Scouts en Gidsen Vlaanderen laat wel weten dat er geen Belgen zijn opgenomen in het ziekenhuis.

(Lees verder onder de foto)

© EPA-EFE

De weersomstandigheden voor de komende dagen zouden gunstig zijn. “De Koreaanse organisatie heeft ons verzekerd dat er voldoende draineringswerken worden uitgevoerd om het terrein klaar te maken. Ze garanderen de veiligheid voor alle deelnemers”, benadrukt Van Reusel.

De Wereldjamboree, het grootste internationale jeugdkamp ter wereld, wordt sinds 1920 om de vier jaar in een ander land georganiseerd. Dit jaar verzamelen ongeveer 50.000 jongeren uit 170 landen in de Zuid-Koreaanse regio Saemangeum. Op de bijeenkomst leren jonge mensen vanuit alle continenten, culturen, religies, afkomst en achtergrond, door samen te kamperen wat wereldbroederschap kan betekenen.