Hypotheekrente op jaar tijd bijna verdubbeld en einde van stijging lijkt nog niet in zicht

De gemiddelde rente op een woonlening met een looptijd langer dan tien jaar bedroeg in juni 3,38 procent, de rente op woonleningen blijft dus doorstijgen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Nationale Bank (NBB).

Wie vandaag de dag een hypothecaire lening aangaat moet rekenen op een gemiddelde rente van 3,38 procent. Ter vergelijking, wie vorig jaar in juni een huis kocht, mocht nog rekenen op een lening van 1,86 procent rente. Op een jaar tijd is de rente dus bijna verdubbeld. En het ziet er niet naar uit dat daar snel een einde aan zal komen. De Europese Centrale Bank (ECB) trok woensdag ook de drie belangrijkste rentetarieven met 25 basispunten op.

De stijgende rente vertaalt zich ook in een scherpe daling in het aantal kredieten. Zo zijn er in de eerste helft van dit jaar maar liefst 40 procent minder kredieten uitgegeven en er wordt ook minder geld ontleend. Consumenten nemen voorlopig dan ook geen risico’s. Het overgrote merendeel – 90,5 procent – van wie een nieuwe lening aangaat, kiest voor een vaste rentevoet.

(nba)