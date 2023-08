Supermaan levert fraaie foto’s op (en voor wie hem gemist heeft is er deze maand nog een kans)

De volle maan van de nacht van dinsdag op woensdag heeft voor spectaculaire beelden gezorgd. Het was namelijk de eerste van twee ‘supermanen’ die we deze maand te zien zullen krijgen.

Een supermaan is groter en helderder dan een ‘gewone’ vollemaan. Dat komt omdat de maan dichter bij de aarde staat. De afstand tussen de aarde en de maan is namelijk niet altijd even groot, aangezien de maan niet in een cirkel maar wel in een ellips om onze planeet draait.

De volgende supermaan zal die van 30 augustus zijn en zal de benaming ‘blauwe maan’ krijgen, omdat het de tweede is in één kalendermaand.

© REUTERS

© AFP

(sgg)