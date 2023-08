Melding over schutter in Amerikaanse senaatsgebouwen blijkt vals alarm

De U.S. Capitol Police in Washington DC meldde woensdagavond (Belgische tijd) dat ze een noodoproep hadden binnengekregen over een mogelijke active shooter in de gebouwen van de Amerikaanse senaat. De politie kwam massaal ter plaatse, maar na een onderzoek bleek het om vals alarm te gaan.

De politie evacueerde woensdagavond (Belgische tijd) het Russell Senate Office Building, het oudste kantoorgebouw van de Amerikaanse Senaat, na een 911-oproep over een mogelijke schutter in de gebouwen. Dat vertelden twee leden van de politie aan de nieuwszender NBC News.

De politie doorzocht de omgeving, maar had geen bevestiging van geweerschoten. Op Twitter vroeg de politie aanwezigen in de senaatsgebouwen wel om zich te verschuilen. De ondergrondse tunnels die naar de Senaat zelf leiden werden door de politie ook geblokkeerd. De Senaat zelf werd niet in lockdown geplaatst.

Door de zomervakantie zijn er niet erg veel politici en werknemers aanwezig in de gebouwen, merken Amerikaanse media op. Toch was er volgens ooggetuigen een grote politieaanwezigheid buiten de gebouwen en werd er een perimeter ingesteld.

Nog geen uur nadat de politie de eerste melding maakte van een mogelijk incident, bevestigde Hugh Carew, woordvoerder van de Washington Metropolitan Police, dat er geen schutter gevonden werd. “Het blijkt een vals telefoontje te zijn. Er werden geen gewonden en geen schutter gelokaliseerd”, zei hij. Inmiddels schreef de U.S. Capitol Police op Twitter dat ze de gebouwen volledig ontruimd heeft. Het is onduidelijk wat nu de precieze toestand is in de Amerikaanse hoofdstad.

