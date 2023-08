Na verboden Frontnacht opnieuw heisa over IJzerwake: Iepers stadsbestuur “bijzonder misnoegd” over gastspreker Dries Van Langenhove en ‘Kameraadschapsavond’

Vorig jaar werd reclame voor Frontnacht, dit jaar is een ‘Kameraadschapsavond aangekondigd’. — © if

Er is opnieuw heisa ontstaan rond het weekend van IJzerwake, eind augustus in Ieper. Vorig jaar werd Frontnacht, het festival dat werd aangekondigd aan de vooravond van de IJzerwake, na kritiek uit binnen- en buitenland verboden door het stadsbestuur. Maandag buigt een “bijzonder misnoegd” stadsbestuur zich weer over het IJzerwake-weekend, met deze keer Dries Van Langenhove als gastspreker én een Kameraadschapsavond zonder vergunning.

In plaats van een Frontnacht maken de organisatoren al heel het jaar reclame voor een ‘Kameraadschapsavond’ op zaterdag, maar de vergunningsaanvraag hiervoor is al geweigerd door het stadsbestuur. Dat maakte na de heisa rond Frontnacht een ‘vredescharter’ op met antidiscriminatieregels en andere voorwaarden voor alle evenementen op Iepers grondgebied. (Lees verder onder de foto)

In een reclamefilmpje met aangekondigde muziekgroepen voor Frontnacht vorig jaar was onder meer dit beeld te zien. — © if

“De organisatoren van de Kameraadschapsavond hebben het charter niet ondertekend en verstrekten onvoldoende informatie over hun evenement voor een volwaardige toets aan het charter. De aanvraag was dus onvolledig”, zegt burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). (Lees verder onder de foto)

Burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). — © Thijs Pattyn

Aankondigingen op sociale media en de website van de IJzerwake doen alvast uitschijnen dat de Kameraadschapsavond zal plaatsvinden. “Het gaat om een soort cantus, gewoon een zangavond en van 22 tot 1 uur komt een diskjockey muziek draaien”, aldus Wim de Wit, voorzitter van de IJzerwake. (Lees verder onder de foto)

Al heel het jaar wordt reclame gemaakt voor een IJzerwake met Kameraadschapsavond. — © if

Intussen is ook de gastspreker bekendgemaakt voor de traditionele IJzerwake op zondag: Dries Van Langenhove, voormalig Kamerlid voor Vlaams Belang, die zich volgende maand voor de Gentse rechtbank moet verantwoorden voor negationisme, racisme en verboden wapenbezit.

Wantrouwen

“Toen we de aanvraag voor de IJzerwake goedkeurden, was er nog geen sprake van Van Langenhove als gastspreker”, zegt Talpe, die benadrukt “bijzonder misnoegd” te zijn. “Een evenement blijven aankondigen zonder vergunning en hun manier van communiceren dragen allerminst bij tot enige basis van vertrouwen. Zoiets zouden we ook niet tolereren van andere organisaties. Komende maandag buigen we ons met het schepencollege opnieuw over de verleende vergunning voor de IJzerwake en ook over nieuwe info die de organisatoren verschaften sinds de weigering van hun Kameraadschapsavond. Als stad is het belangrijk om juridisch goed ingedekt zijn rond onze uiteindelijke beslissing.”

Bij de Raad van State loopt sinds vorig jaar een procedure, die de organisatoren van de IJzerwake aanspanden tegen de stad naar aanleiding van het uiteindelijk verbod van Frontnacht. (Lees verder onder de foto)

Het gedenkteken voor de gebroeders Van Raemdonck bij de IJzerwakeweide. — © Thijs Pattyn

Het burgerplatform Vredescollectief Ieper, vorig jaar opgericht uit onvrede over een Frontnacht in de Vredesstad, kwam woensdagavond bijeen over de kwestie. “Wij zullen als het ware meekijken over de schouders van het schepencollege”, waarschuwt Dirk Clement van het Vredescollectief. “Wij roepen op dat het hele weekend wordt getoetst aan het vredescharter én dat het charter wordt ondertekend door de organisatoren.” (Lees verder onder de foto)

Dirk Clement van Vredescollectief Ieper. — © Thijs Pattyn

“Tijdens een cantus kunnen ook Duitse strijdliederen en racistische nummers gezongen worden”, opperde Jordy Sabels eerder dit jaar. Het voormalig raadslid voor Groen luidde vorig jaar als eerste de alarmbel rond Frontnacht in de Ieperse gemeenteraad. Ook zijn opvolger Diederik Vandenbilcke roept nu op “niet naïef te zijn”. “Ik verwacht geen liedjes van Nonkel Bob en K3 rond het kampvuur. Als dit allemaal toegelaten wordt, dan heeft Ieper als Vredesstad geen enkele inhoud meer”, besluit Vandenbilcke.