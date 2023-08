Envelop met verdacht poeder aangetroffen bij Vlaamse ambtenaar in Vorst

In de Fierlantstraat in Vorst is woensdagavond een envelop met verdacht poeder aangetroffen bij een particulier. Dat meldt de Brusselse brandweer. Die is ter plaatse en heeft een veiligheidszone ingesteld. De Civiele Bescherming zal de envelop komen ophalen en meenemen voor onderzoek.

“Het gaat om een ambtenaar van de Vlaamse administratie, die een envelop heeft ontvangen waarin een verdacht poeder bleek te zitten”, zegt Sarah Frederickx, woordvoerder van de politie Brussel Zuid (Anderlecht, Sint-Gillis, Vorst). “Daarop is de anthrax-procedure in werking gezet. De brandweer is ter plaatse en de Civiele Bescherming is de envelop komen ophalen voor onderzoek.”

Vier personen werden uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht, meldt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. “Hun parameters zijn allemaal in orde, maar ze zijn naar het ziekenhuis gebracht in afwachting van de analyses. Dat kan wel enige tijd in beslag nemen.”