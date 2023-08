VIDEO. Wat een wereldgoal! Dries Mertens trapt Galatasaray met weergaloze volley naar volgende Champions League-voorronde

De beelden:

Galatasaray had nog heel wat werk voor de boeg in de Champions League-voorronde tegen het Litouwse FK Zalgiris. Vorige week speelde de Turkse topclub verrassend 2-2 gelijk op het veld van de Litouwers. Mertens zette in de terugmatch alvast de toon met zijn knappe 1-0 op het halfuur. Daarna werd er niet meer gescoord en dus was onze landgenoot de grote held van de avond.

Zo staat Galatasaray in de derde kwalificatieronde van de Champions League. Daarin komen de Turken uit tegen het Sloveense Olimpija Ljubljana. Daarna volgt eventueel de play-offronde, de laatste horde om in de groepsfase te geraken.