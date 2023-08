Genk-coach Wouter Vrancken zoekt geen excuses na pijnlijke uitschakeling: “Ik kan het nog altijd niet geloven”

“Ik kan het nog altijd niet geloven. Volgens mij lag het aan het feit dat we in de laatste 20 meter onze verantwoordelijkheid niet namen. Daar moeten we acties maken maar niemand deed het. Ik haalde Trésor en El Khannous eruit omdat ze te statisch waren. Ook de doelpunten mogen niet vallen. Ik weet niet waarom we het bij die eerste goal door het centrum probeerden te forceren. Daardoor stootten we op die counter. Bij de tweede goal lieten we te veel ruimte.” (zucht)

© Dick Demey

Vrancken zei vooraf dat er niet op strafschoppen werd getraind. Sneu dat je er dan op die manier uitgaat. “Ik blijf erbij dat het geen zin heeft. Servette trainde er overigens ook niet op. Trouwens, onze gemiste strafschoppen raakten zelfs geen paal of lat. Het is een mentaal gegeven. Als je constant hebt gedrukt en dat leverde geen resultaat op, dan levert dat extra druk op bij de penalty’s.”

Het uitvallen van Heynen – zwaar geraakt aan de enkel maar geen breuk – na drie minuten herleidde Servette tot tien, maar RC Genk was ook wel zijn aanvoerder kwijt. “We kennen natuurlijk de kwaliteiten van Bryan. Hij kan een bal bijhouden, is slim, duikt regelmatig onverwacht op in het vijandelijke strafschopgebied. Hij is een belangrijke speler, maar ik wil dit niet als excuus gebruiken. Ook zonder Heynen moeten we deze wedstrijd tegen tien tegenstanders altijd winnen.”