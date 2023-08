Gespannen zenuwen aan de grens tussen Polen en Wit-Rusland: de antwoorden op vijf prangende vragen

1. Wat is er dinsdag precies gebeurd?

Inwoners van het Poolse grensdorpje Bialowieża zagen dinsdagochtend helikopters vanuit het Wit-Rusland overvliegen. Warschau ontkende het voorval aanvankelijk nog, maar de vele foto’s en filmpjes van de helikopters die Poolse burgers hadden gemaakt, laten weinig aan de verbeelding over. In een latere verklaring gaf Polen aan dat de helikopters dermate laag vlogen dat ze moeilijk te detecteren waren voor radarsystemen. Wit-Rusland ontkent de Poolse betichtingen en noemt ze “vergezocht”.

2. Gaat het om een vergissing of om een bewuste provocatie?

Beide pistes zijn mogelijk. Een vergissing lijkt aannemelijk omdat de helikopters mogelijk de Wit-Russische president Alexander Loekasjenko aan het escorteren waren. Die verbleef namelijk in het dorpje Viskuli, op minder dan acht kilometer van de Poolse grens, en was op weg naar het nabijgelegen Belovezhsky.

Volgens het Poolse nieuwsplatform Onet was de schending dan weer een doelbewuste provocatie. “Wit-Russische helikopters cirkelden boven Pools grondgebied en gingen niet zomaar even de grens over. Ze vlogen rond alsof ze gefotografeerd wilden worden”, schrijft Onet. Onder meer de “rechte grenslijn” op de plaats waar de helikopters overvlogen en het “grenshek dat in aanbouw is en vanuit de lucht niet te missen is” laten volgens Onet geen twijfel over bestaan over de Wit-Russische moedwilligheid.

Een derde mogelijkheid is dat om een ‘bewuste vergissing’ gaat: de Wit-Russische helikopters framen hun bewuste actie als een vergissing om na te gaan hoe alert Polen reageert. Op die manier kan het land aftasten hoever het kan gaan.

3. Hoe reageert Polen op de gebeurtenissen?

Polen lichtte de NAVO in, riep de Nationale Veiligheids- en Defensiecommissie samen en stuurde vooral meer troepen naar de grens met Wit-Rusland, inclusief gevechtshelikopters. Volgens Wit-Rusland misbruikt Polen dan weer net de gebeurtenis om die troepen te kunnen sturen.

4. Waarom reageert Polen zo zenuwachtig op wat mogelijk een vergissing was?

Het incident van dinsdag valt niet los te zien van de oplopende spanningen tussen Minsk en Warschau sinds er vorige maand een groep Wagner-huurlingen zich dichter bij de Poolse grens heeft gevestigd. De Poolse premier Morawiecki waarschuwde al dat die huurlingen illegale immigranten zouden helpen om Polen binnen te dringen, om op die manier het land te ontregelen, kort voor de parlementsverkiezingen van dit najaar.

Wit-Russische soldaten en Wagner-huurlingen doen samen militaire oefeningen. — © AP

Volgens het Nationale Verzetscentrum van Oekraïne zou Wagner in Wit-Rusland zelfs actief soldaten rekruteren die bereid zijn deel te nemen aan vijandelijkheden op Pools en Litouws grondgebied.

Wit-Russisch president Loekasjenko ‘grapte’ tijdens een ontmoeting in juli met zijn Russische collega Vladimir Poetin dat sommige Wagner-strijders Polen graag zouden willen binnendringen. Het is niet het soort humor dat in Polen op gelach onthaald wordt.

5. Is een verdere escalatie van de oorlog mogelijk door acties op Pools grondgebied?

Als Rusland of Wit-Rusland Polen zou aanvallen, moet de NAVO reageren. Artikel 5 van het NAVO-verdrag bepaalt immers dat “een aanval op één van de leden van het bondgenootschap gelijkstaat aan een aanval op alle leden”. Als een huurlingenleger als Wagner zich over de Poolse grens waagt, is het antwoord minder eenduidig, al merkte VS-ambassadeur dat “een Wagner-aanval op de NAVO beschouwd zal worden als een Russische aanval”.

Vorige week zei de Poolse premier dat Wagner-huurlingen via het Wit-Russische Grodno op weg waren naar de Suwalki-corridor, een strook land op de grens tussen Polen en Litouwen die de Russische enclave Kaliningrad verbindt met bondgenoot Wit-Rusland en dus van groot strategisch belang is.

“Het inzetten van troepen in de Suwalki-corridor zou een directe verbinding tussen Rusland en Kaliningrad opleveren”, citeert CNN professor internationale politiek Barbara Yoxon. “Rusland zou zo de Baltische staten kunnen afsnijden van zijn NAVO-bondgenoten en mogelijk landen als Litouwen, Letland of Estland kunnen binnenvallen.”

Zover is het echter nog lang niet. Maar ook nu al lijken Wagner, Rusland en Wit-Rusland erin te slagen onrust te creëren binnen Polen en de druk te verhogen op de NAVO. En daar is het hun in dit stadium misschien wel het meest om te doen.