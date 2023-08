Tyfoon maakt twee dodelijke slachtoffers in Japan

In de Japanse stad Uruma, op het eiland Okinawa, kwam een 89-jarige om door ernstige brandwonden nadat vuur was uitgebroken in haar huis. Omdat de stroom was uitgevallen zou ze kaarsen hebben aangestoken. Donderdagochtend zat nog steeds een derde van de gezinnen op Okinawa zonder elektriciteit.

Nog in de prefectuur Okinawa overleed een 90-jarige man in het ziekenhuis aan zijn verwondingen nadat hij onder het puin van zijn ingestorte garage was gehaald. Volgens lokale media vielen er ook tientallen gewonden.

Khanun, de zesde tyfoon van het seizoen, bevindt zich momenteel ten noorden van het eiland Miyako en beweegt langzaam voort in noordwestelijke richting. Tegen het einde van de week zou de krachtige storm het eiland Kyushu kunnen bereiken.

Taiwan en China

De tyfoon is ook onderweg naar Taiwan, waar scholen en bedrijven aan de noordkust donderdag uit voorzorg gesloten blijven. Ook de financiële markt is stilgelegd. Naar verwachting zal Khanun niet aan land gaan in Taiwan. Wel worden als gevolg van de tyfoon hevige regen en storm verwacht in Taipei, Keelung en Yilan.

Ook het zuidwesten van China maakt zich op voor mogelijke impact van Khanun. Het noordoosten van dat land kampt ondertussen nog steeds met de gevolgen van de vorige tyfoon, Doksuri. Die zorgde voor de zwaarste regenval in het land sinds 1891. In de regio rond Peking viel tijdens veertig uur noodweer 744,8 millimeter regen, 135,8 millimeter meer dan in 1891 werd gemeten. Experts verwachten dat het in de nabijgelegen provincie Hebei een maand gaat duren voordat het water weer op het normale peil is.