Een op de tien verkeersdoden op snelwegen is voetganger: “Blijf achter de vangrail bij panne”

Meer dan de helft van de dodelijke ongevallen op onze autosnelwegen in 2021 en 2022 gebeurden in de buurt van op- en afritten. Dat blijkt uit cijfers van Vias. Opvallend is ook dat tien procent van de slachtoffers voetgangers waren. “Doe je fluohesje meteen aan als je autopech hebt en ga achter de vangrail staan.”

Verkeersveiligheidsinstituut Vias analyseerde de 151 dodelijke verkeersongevallen die in 2021 en 2022 op de Belgische snelwegen gebeurden. 54 procent van die ongevallen vond plaats in de buurt van een op- en afrit. “België heeft een heel dicht wegennet met een hoog aantal op- en afritten die vlak bij elkaar liggen”, aldus Kishan Vandael Schreurs, woordvoerder van Vias.

“Rond die punten is het vaak heel druk en worden veel weefbewegingen (verkeer dat in beide richtingen tegelijk invoegt, red.) en manoeuvres uitgevoerd. Bestuurders voegen op het laatste moment nog in om toch de afrit te kunnen nemen. Soms hangt dat samen met een gebrekkige signalisatie stroomopwaarts. Bestuurders worden te laat verwittigd dat ze hun afrit naderen. Dat alles in combinatie met overdreven snelheid verklaart waarom het rond de op- en afritten nog zo vaak fout loopt.”

Vias onderzocht alle dodelijke ongevallen op snelwegen in de periode 2021-2022. Hoewel het risico op een ongeval kleiner is dan op andere delen van het wegennet, is de ernst van de ongevallen wel hoger. Vias stelde 31 doden per 1.000 letselongevallen vast. Dat is drie à vier keer meer dan in een bebouwde kom (9 doden per 1.000 letselongevallen).

Bij de 151 dodelijke snelwegongevallen in de periode 2021-2022 waren 483 personen betrokken. Liefst 10 procent van de dodelijke ongevallen gebeurde op een op- of afrit, en meer dan vier dodelijke ongevallen op de tien (44 procent) vonden plaats in de onmiddellijke omgeving (500 meter) ervan. In totaal vond dus meer dan één dodelijk ongeval op twee (54 procent) plaats op of nabij een op- of afrit.

Volle witte lijn

“Een kant-en-klare oplossing is niet eenvoudig”, geeft de woordvoerder toe. “Ten eerste is het natuurlijk noodzakelijk dat de bestuurders zich houden aan de snelheidslimieten, een striktere handhaving kan daar mogelijk bij helpen. Ten tweede kan de wegbeheerder ter hoogte van een op- of afrit mogelijk ook een volle lijn aanbrengen tussen de eerste en de tweede rijstrook, om die last minute bewegingen te verhinderen. Ten derde zouden ook camera’s geplaatst kunnen worden zodat weggebruikers aangemoedigd worden om die volle lijnen ook te respecteren. De wet staat dat nu al toe.”

Voetgangers

Nog een opvallende vaststelling van Vias is dat liefst tien procent van de dodelijke verkeersslachtoffers op snelwegen in 2021 en 2022 voetgangers waren. “Dat is uiteraard een hoog cijfer omdat zij niet thuishoren op een snelweg”, zegt Kishan Vandael Schreurs. “Af en toe gaat het bijvoorbeeld om dronken mensen, of om inzittenden die door verkeersagressie of een ruzie op de snelweg belanden. Maar de meeste slachtoffers zijn personen die in panne vallen of hun band moeten verwisselen en op de pechstrook aangereden worden. Het is daarom belangrijk om bij autopech meteen je fluohesje aan te doen, je gevarendriehoek op minstens 100 meter van je voertuig te plaatsen en vooral achter de vangrail te blijven. Want hoewel de kans klein is dat een voetganger wordt aangereden, is het risico op overlijden natuurlijk heel groot.”