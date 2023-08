Laatste Franse evacuatievlucht vanuit Niger uitgevoerd, Nigeria zet stroomlevering stop

Op de luchthaven van Niamey in Niger is woensdagavond opnieuw een regeringsvliegtuig van Frankrijk geland. Dat maakte het Franse leger bekend. Het gaat al om de vijfde Franse evacuatievlucht uit het Afrikaanse land waar een week geleden een militaire coup plaatsvond, en zou normaal gezien de laatste zijn.

Frankrijk besliste dinsdag om over te gaan tot evacuaties van zijn staatsburgers na een aanval op zijn ambassade in Niger op zondag en de sluiting van de grenzen van het land, die intussen weer open zijn. Ook burgers van andere landen die Niger willen verlaten, worden meegenomen op de vluchten.

Zo hebben ook achttien Belgen en “belanghebbenden” Niger verlaten via de Franse vluchten. De federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken gaf eerder op de dag nog aan dat naar verwachting bijkomende landgenoten geëvacueerd zouden worden.

De vierde Franse evacuatievlucht is vertrokken uit Niamey, aldus nog het Franse leger. Rond 1 uur zou het vliegtuig landen in Parijs. “De vierde vlucht brengt het totaal aantal geëvacueerde personen op 992, onder wie 560 Fransen”, zo zegt de Franse diplomatie op Twitter (X).

VS roepen ambassadepersoneel terug

De Verenigde Staten roepen inmiddels hun niet-essentiële personeel terug uit de ambassade van Niamey. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Het ministerie neemt de beslissing om het niet-essentiële ambassadepersoneel en hun gezinnen terug te halen, “uit grote voorzichtigheid”, luidt het. “We hebben ons reisadvies in die zin aangepast en Amerikaanse burgers geïnformeerd dat we door het verminderde personeel alleen noodhulp kunnen bieden aan Amerikaanse burgers in Niger.”

De VS zeggen “diplomatiek betrokken te blijven op het hoogste niveau”. De pas aangestelde ambassadeur Kathleen FitzGibbon zal “snel” aankomen in Niamey, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat benadrukt dat de VS de coup in Niger afkeuren en de internationale partners steunen die ijveren voor een herstel van de grondwettelijke orde in het land.

Nigeria zet stroomlevering stop

Nigeria is dan weer gestopt met het leveren van stroom aan buurland Niger. Dat heeft het Nigerese transmissiebedrijf Nigelec bekendgemaakt. Volgens Nigelec schortte Nigeria – de grootste economie van Afrika – de levering van elektriciteit dinsdag op. Het buurland voert zo ook economisch de druk op Niger op.

Nigeria is lid van de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten Ecowas, die de coup in Niger streng heeft veroordeeld. De organisatie riep de putschisten zondag al op om de grondwettelijke orde te herstellen en Bazoum weer in zijn ambt te herstellen, en gaf ze daarvoor een week de tijd. De statengemeenschap sloot niet uit over te zullen gaan tot geweld. Woensdag begonnen de stafchefs van het leger van de Ecowas-landen aan een driedaags overleg over de situatie in Niger. Ecowas besliste na de coup eerder al om een economische blokkade in te voeren tegen Niger. Alle “commerciële en financiële transacties” werden met onmiddellijke ingang opgeschort.

Putschleider noemt sancties onrechtvaardig

Generaal Abdourahamane Tchiani, die een week geleden de macht greep, noemt de sancties die de Ecowas-landen hebben ingesteld, “onrechtvaardig”. Hij deed dat woensdagavond tijdens een televisietoespraak. De militaire junta in Niger “verwerpt de sancties en weigert toe te geven aan eender welke dreiging”, aldus Tchiani. “We wijzen elke inmenging in binnenlandse aangelegenheden van Niger af.”

Volgens Tchiani zijn de sancties “cynisch en onrechtvaardig” en zijn ze erop gericht om het leger en de bevolking van Niger te “vernederen”. Het doel van Ecowas is “de situatie onhoudbaar en het land onbestuurbaar te maken”, zei hij voorts. “Nergens in deze minachtende en oorlogszuchtige houding hebben de Ecowas-leiders rekening gehouden met de soevereiniteit van ons land.”