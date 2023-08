Paus ontmoet slachtoffers van seksueel misbruik in Portugal

In februari verscheen in Portugal nog een vernietigend rapport over wijdverspreid seksueel misbruik in de kerk. Dat bracht aan het licht dat de laatste decennia duizenden kinderen in het land het slachtoffers werden van met name priesters.

Franciscus sneed het onderwerp van seksueel misbruik woensdagavond ook aan bij de Portugese clerus en riep de geestelijke leiders op om te luisteren naar “de pijnkreet van slachtoffers”.

De paus is op bezoek in Lissabon voor de Wereldjongerendagen. Die internationale bijeenkomst van de katholieke kerk vindt om de drie jaar plaats.