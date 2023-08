Warme winter in Australië: veel skipistes blijven gesloten

Terwijl de zomer in België gepaard gaat met frisse temperaturen en op veel plaatsen constante regen, is het aan de andere kant van de wereld veel te warm: door ongewoon hoge waarden midden in de winter, liggen veel skiliften in Australië ​​stil. Waar anders snowboarders en skiërs in augustus naar hartenlust van de piste razen, heerst een gapende leegte, bericht zender 9News donderdag. Op sommige hellingen, vooral in het zuidoosten van Down Under, is bijna geen sneeuw gevallen.

Vooral het Selwyn Snow Resort in de staat New South Wales en Mount Baw Baw in Victoria worden getroffen. Tot nu toe konden slechts twee liften geopend worden. Juli – anders een van de koudste maanden – was extreem warm in heel Australië, meldde de omroep, verwijzend naar de meteodienst Weatherzone.

Enkele van de bekendste skigebieden van de Australische Alpen, zoals Hotham en Perisher, maken zich ook zorgen over afsmeltende hellingen: juli was op beide plaatsen twee tot drie graden warmer dan normaal, zowel overdag als ‘s nachts, aldus Bob Neil van Weatherzone. “Ook al klinkt dat niet als veel, het is cruciaal voor sneeuwval of het gebrek aan sneeuwval en voor het behoud van het bestaande sneeuwdek.” Het goede nieuws: in hoger gelegen skigebieden, zoals Guthega in de Snowy Mountains, is er momenteel geen gebrek aan sneeuw.