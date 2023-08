VIDEO. Romelu Lukaku is rond met Juventus, maar spits die transfer kan deblokkeren toont liefde voor Oude Dame na doelpunt

Juventus heeft woensdagnacht een oefenwedstrijd gewonnen tegen Real Madrid. De Oude Dame haalde het in het Camping World Stadium in Orlando met 3-1.

Thibaut Courtois moest zich al na één minuut omdraaien nadat de Rode Duivel geklopt werd door Moise Kean. Nieuwkomer Timothy Weah maakte er nog voor rust 2-0 van, waarna Vinicius Junior milderde tot 2-1 voor De Koninklijke.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Een kwartier voor tijd mocht Dusan Vlahovic invallen bij de Italiaanse topclub. De Serviër is onderdeel van transfergesprekken met Chelsea om Romelu Lukaku naar Turijn te halen. Vlahovic heeft geen al te beste relatie met trainer Max Allegri en bovendien heeft Juventus geld nodig om nieuwe spelers te halen. Het zou aan de Blues dan ook voorgesteld hebben om Vlahovic naar Londen te sturen voor Lukaku - die persoonlijk rond is met Juve - plus 40 miljoen.

Chelsea kreeg dat voorstel ook al in juli en wees de optie toen af. Nu zou er wel een opening zijn, maar 40 miljoen zouden de Engelsen wat veel vinden. Wat er ook van komt, Vlahovic liet zich alvast zien door de 3-1 te scoren in de extra tijd. Opvallend: hij pakte zijn shirt vast en toonde rugnummer 9 ostentatief aan de camera’s. Op Instagram postte hij vervolgens een gelijkaardige foto met 9, gevolgd door een emoticon van een koning, een witte en een zware bol. Voor nogal wat Juventus-fans het bewijs dat de Serviër niet weg wil.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Al waren er ook die nogal snel verwezen naar eenzelfde actie van Paulo Dybala. De Argentijn liet ook zijn liefde voor de club blijken toen er geruchten over een transfer de kop op staken, maar Dybala vertrok niet veel later naar AS Roma.