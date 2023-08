VIDEO. Een superheldenviering, ‘spookpenalty’ én twee goals (na lekkere assist): Messi en Inter Miami winnen opnieuw

© Getty Images via AFP

Inter Miami blijft winnen. Onder leiding van een alweer sterke Lionel Messi won de club van David Beckham met 3-1 van Orlando City. Goed voor kwalificatie voor de volgende ronde in de Leagues Cup.

Messi stond in de basis en opende al na 7 minuten de score. De Argentijnse wereldster rondde een best wel indrukwekkende assist van Robert Taylor feilloos af. Twintig minuten voor tijd deed Messi opnieuw de netten trillen, goed voor zijn vijfde doelpunt in dienst van zijn nieuwe ploeg.

De Argentijn vierde z’n eerste goal overigens met een Black Panther-beweging, een verwijzing naar de Marvel-figuur. Onderweg kreeg Messi het ook even aan de stok met Orlando-speler Felipe.

Josef Martínez scoorde tussendoor een penalty, op aangeven van Messi. Volgens velen was er echter geen sprake van een fout en had de elfmeter nooit getrapt mogen worden.

