AB InBev ziet 14 procent volume verdwijnen in Noord-Amerika na omstreden campagne

Bierreus AB InBev heeft in het tweede kwartaal de volumes in Noord-Amerika zien dalen met 14,1 procent. Het bedrijf kampt er al enige tijd met een fors gedaalde verkoop nadat een bekende transgender-influencer meewerkte aan een online promofilmpje voor Bud Light. Maar de hele groep deed wel beter dan door de Bloomberg-analisten verwacht werd, dankzij de resultaten in andere markten. De prognoses blijven daarom behouden.

“Aanhoudend wereldwijd momentum, gedeeltelijk gematigd door resultaten in de VS, leidde tot hoge eencijferige opbrengstengroei”, vat de Belgisch-Braziliaanse bierreus met een heel belangrijke Amerikaanse afdeling samen.

De omzet steeg wereldwijd met 7,2 procent tot 15,1 miljard dollar. Meer omzet, ondanks een mondiale volumedaling van 1,4 procent. Ook bij InBev is deze evolutie mede te verklaren door een verhoging van de prijzen. Naast “prijszettingsacties” spelen ook het blijven inzetten op de zogenaamde “premiumisering” - inzet op ‘premiumbieren’, met meer beleving en keuze - en initiatieven qua opbrengstenbeheer.

“De volumes namen met 1,4 procent af doordat de groei in de meeste markten teniet gedaan werd door de resultaten in de VS”, klinkt het in het persbericht. Een en ander heeft te maken met de Instagram-post van Dylan Mulvaney, waarna in bepaalde conservatieve middens in de VS een boycot van Bud Ligth startte. In de Verenigde Staten is sprake van een omzetdaling met 10,5 procent. Voor de hele Noord-Amerikaanse markt rapporteert de brouwer van onder meer Bud, Stella en Corona een volumedaling van 14,1 procent, wat meer is dan de -12,8 procent vooropgesteld door de Bloomberg-analisten.

Sinds eind april is het marktaandeel in de VS wel stabiel. “Ons totale aandeel in de biersector verminderde dit kwartaal, maar is vanaf de laatste week van april tot eind juni stabiel gebleven.”

AB InBev boekte een onderliggende winst van 1,45 miljard dollar, een lichte daling tegenover de 1,47 miljard dollar kwartaalwinst vorig jaar.