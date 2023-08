Tien weken werk, amper drie seconden in beeld: dankzij Sergej (43) krijgt ‘Mission: Impossible 7’ een Vlaams tintje

Het Barbenheimer-fenomeen woedt nog volop, maar vergeet de derde hond niet: Mission: Impossible - Dead Reckoning Part 1 doet het wereldwijd erg goed, dankzij de waaghalzerij en hoogtechnologische productie van een onverwoestbare Tom Cruise. In de duikbootscènes verschijnt Sergej Lopouchanski (43), uit de Montignystraat in Antwerpen. “Ik had één zin, die is weggeknipt. Maar dit was wel hét avontuur van mijn leven. En ja, ik heb Cruise ook ontmoet.”