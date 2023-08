Braziliaanse president Lula pleit voor uitbreiding van Brics-groep

De Brics-groep bestaat uit Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika, vijf grote opkomende landen. In augustus zullen de staatshoofden bijeenkomen in Johannesbrug. De Russische president Vladimir Poetin zal echter niet aanwezig zijn. Het Internationaal Strafhof (ICC) heeft immers een aanhoudingsbevel uitgevaardigd tegen Poetin, en als lid van de ICC is Zuid-Afrika theoretisch verplicht om Poetin op te pakken zodra hij het grondgebied betreedt.

Lula noemde verder de G7, de zeven toonaangevende geïndustrialiseerde landen, een “club” die niet zou moeten bestaan omdat de manier waarop ze over geopolitiek praten achterhaald is. Groot-Brittannië, de VS, Frankrijk, Italië, Japan, Canada en Duitsland vormen de groep van westerse geïndustrialiseerde landen.

Ook was de Braziliaanse president kritisch voor het Internationaal Monetair Fonds (IMF), dat landen vaak geholpen heeft om “te zinken”. Lula uit herhaaldelijk kritiek op internationale structuren en instellingen zoals het IMF, en is zelf onder vuur komen te liggen vanwege controversiële uitspraken over de oorlog in Oekraïne.