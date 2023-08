Verdacht poeder aangetroffen in enveloppe in Vorst was onschadelijk

Het poeder dat woensdagavond werd aangetroffen in een envelop in Vorst, is onschadelijk gebleken. Dat meldt de Brusselse brandweer. Naar aanleiding van de vondst waren vier personen uit voorzorg overgebracht naar het ziekenhuis.

De envelop met verdacht poeder werd woensdag omstreeks 19.50 uur aangetroffen bij een ambtenaar van de Vlaamse administratie in de Fierlantstraat in Vorst. Daarop werd meteen de anthrax-procedure gesteld. Politie en brandweer kwamen ter plaatse en stelden een veiligheidszone in en de Civiele Bescherming werd opgeroepen om de envelop te komen ophalen en meenemen voor onderzoek. Vier personen werden uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht, in afwachting van de analyses.

Die analyses hebben uiteindelijk uitgewezen dat het poeder onschadelijk was. De politie voert nu een onderzoek naar de afzender van de verdachte envelop.