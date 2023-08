Bijna 900 gasten geëvacueerd bij grote brand in vakantiepark bij Montpellier

De brand brak donderdag rond 5 uur uit in het vakantieoord Fleur de Camargue in Saint-Laurent-d’Aigouze in het departement Gard. Volgens plaatselijke media zijn vijftien kampeerwagens in vlammen opgegaan en vlogen een reeks andere auto’s ook in brand.

De brandweer kwam massaal ter plaatse en de gasten zijn ondergebracht in een schoolgebouw in de buurt. Er vielen geen gewonden. De brand is vrijwel geblust, maar over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

Het zal nog enkele uren duren voordat het park opnieuw opengesteld wordt voor de gasten.