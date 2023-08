Noord-Korea bevestigt (eindelijk) dat het Amerikaanse soldaat Travis King gevangen houdt

Noord-Korea heeft nu toch bevestigd dat het Travis King in hechtenis houdt. De Amerikaanse soldaat stak vorige maand om een nog onduidelijke reden tijdens een rondleiding de grens over en werd sindsdien niet meer gezien.

De 23-jarige King, een verkenner (tweede rang) die gestationeerd was in Zuid-Korea, moest normaal gezien midden juli naar de Verenigde Staten terugkeren. Daar riskeerde hij een tuchtstraf en zelfs ontslag uit het leger omdat hij in Zuid-Korea meermaals in aanraking gekomen was met het gerecht. Zo zou hij onder meer een feestvierder hebben geslagen in een nachtclub in Seoel.

Hij werd onder escorte naar de luchthaven gebracht, maar slaagde er - met een smoesje - toch in om te ontsnappen en zich de volgende dag (18 juli) aan te sluiten bij een groepje toeristen dat een bezoek zou brengen aan de demarcatiezone tussen Noord- en Zuid-Korea. Tijdens dat bezoek zette hij het plots op een lopen en begon hij tussen de gebouwen door richting Noord-Koreaans grondgebied te rennen.

Sindsdien werd Travis King niet meer gezien of gehoord en ook van Noord-Koreaanse kant bleef het stil. Tot nu. Enkele weken na het incident heeft Pyongyang nu aan het VN-commando (dat het toezicht houdt over de demarcatiezone) bevestigd dat het de Amerikaanse soldaat wel degelijk in hechtenis houdt.

Het VN-commando geeft voorlopig echter niet meer informatie vrij “om te voorkomen dat de pogingen om hem naar huis te brengen verstoord worden”. Al kan de bevestiging vanuit Pyongyang er wel op wijzen dat Noord-Korea nu bereid is om te onderhandelen over een terugkeer.