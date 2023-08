“Presidenten zijn geen koningen”: rechter die proces in goede banen moet leiden, haalde eerder al uit naar Donald Trump

Als Donald Trump donderdagavond om 22 uur (Belgische tijd) in Washington D.C. voor de rechtbank moet verschijnen om – nog maar eens – formeel in verdenking gesteld te worden, zal hij in de ogen van rechter Tanya Chutkan kijken. Een vrouw die geld doneerde aan Barack Obama, in het verleden al stevig uithaalde naar Trump, en niet mild was voor aanhangers van de oud-president.