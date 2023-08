Strandbedden kilometers ver meegesleurd door zeewater, ook kliffen zijn terug: “We hadden nochtans gewaarschuwd”

Tientallen strandbedjes in Blankenberge zijn woensdagavond tot kilometers ver meegesleurd door de zee. Een combinatie van springtij én een stevige westenwind stuwde het water veel hoger dan de gebruikelijke vloedlijn, waardoor het strand donderdagochtend een puinhoop bleek. “Maar dit is niet uitzonderlijk, er werd gewoon niet geanticipeerd”, zegt hoofdredder Tom Cocle.

Het was donderdagochtend harken op het strand van Blankenberge. Tientallen strandbedjes werden woensdagavond meegesleurd door de zee, en dat soms kilometers ver. Er was namelijk springtij: het zeewater komt dan gemiddeld hoger dan normaal, en daar kwam nog eens een stevige westenwind bij. (lees verder onder de foto)

© jve

Laagje schuim

“Het water kwam ongeveer acht meter verder dan normaal”, vertelt Ralph Dobbelaere van Karma Beach. Hij ondervond schade, en niet voor de eerste keer. “Deze keer zijn zo’n veertig strandbedjes weggespoeld bij mij, inclusief matrassen. Ik dacht nochtans dat ze veilig stonden, want ze bevonden zich nog voor de palen die de concessie afbakenen. Enkele bedjes lagen zelfs tot aan de surfclub in Zeebrugge. Voor ons is het nu schade opmeten, en alles opnieuw proper maken. Want op de kussens hangt er een vervelend laagje schuim.”

“Een gewaarschuwd man is er twee waard, maar toch hebben enkelen zich laten verrassen”, zegt hoofdredder Tom Cocle. — © jve, jve, smb

Een extra domper tijdens een kwakkelzomer, dus. Maar de weersomstandigheden waren nochtans aangekondigd, vertelt hoofdredder Tom Cocle. “De laatste dagen worden we geconfronteerd met springtij. Combineer dat met een stevige westenwind, en het is prijs. Vannacht was het zeven Beaufort. Dat stuwt het water nog hoger. Zo komt het zeewater hoger dan de gebruikelijke vloedlijn”, aldus de hoofdredder. (lees verder onder foto)

Ook de kliffen zijn terug. — © jve

Gewaarschuwd man

“Drie van de dertien badkarhouders hadden niet geanticipeerd op de situatie, en zagen heel wat bedden meegevoerd met de stroming. Dit is nochtans geen ongebruikelijk weer: om de veertien dagen is er springtij. We zagen woensdagavond zelfs toeristen bedjes verplaatsen om ze droog te houden. Een gewaarschuwd man is er twee waard, maar toch hebben enkelen zich laten verrassen.” Ondertussen ontstonden er ook opnieuw kliffen. “Maar die zullen zich op natuurlijke wijze herstellen”, weet Cocle. Het MDK grijpt pas in bij hoogteverschillen vanaf 1,5 meter.

Bij Karma Beach plannen ze alleszins extra voorzorgsmaatregelen. “Omdat er opnieuw klifvorming is ontstaan, zullen we extra zand tegen onze concessie duwen, en dat op eigen kosten en initiatief”, zegt Dobbelaere. “Want het strand moet klaar zijn voor die mooie dagen die er volgende week hopelijk nog aankomen.”