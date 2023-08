Aantal leerlingen in buitengewoon onderwijs stijgt opnieuw

Het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs is vorig jaar gestegen tot 53.575. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Johan Danen van Groen verzamelde. Een jaar eerder ging het nog om 52.140.

De stijging is er vooral in het buitengewoon secundair onderwijs, waar het aantal van 22.819 naar 23.717 ging. In het lager onderwijs was er een stijging van 26.671 naar 27.119.

Op 1 september wordt het leersteundecreet van kracht, de vervanger van het veelbesproken M-decreet. Doelstelling van het nieuwe decreet is om de beste plaats te zoeken - in het gewoon of in het buitengewoon onderwijs - voor leerlingen met speciale zorgnoden. Met het nieuwe decreet worden maximaal 47 leersteuncentra ingevoerd, om het gewoon onderwijs te steunen.

Volgens Groen ontbreekt het bij de uitvoering van het nieuwe decreet aan middelen om echt werk te maken van inclusief onderwijs. “Minister Weyts praat graag over inclusief onderwijs, maar hij handelt er nooit naar: telkens weer ontbreekt de nodige ondersteuning voor leerkrachten om inclusief onderwijs succesvol te organiseren”, zegt Danen. “We hebben dringend nood aan een minister die écht werk maakt van inclusief onderwijs en daar dan ook de nodige mensen en middelen voor voorziet.”

“Groen weigert te aanvaarden dat niet elk kind met elke beperking terecht kan in elke gewone school”, zegt Onderwijsminister Ben Weyts in een reactie. “Wij gaan daarentegen resoluut door met investeren in nieuwe plaatsen in het buitengewoon onderwijs. Gewoonweg omdat dat voor vele kinderen de beste plaats is. Daarnaast zorgen we er óók voor dat leerkrachten via het leersteundecreet en nieuwe leersteuncentra beter worden ondersteund om kinderen met zorgnoden zoveel mogelijk te kunnen opvangen in het gewoon onderwijs. Het is een en-en-verhaal.”