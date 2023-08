Echtgenoot van overleden vrouw (47) in Bissegem vrijgelaten: “Na autopsie geen reden om hem verder vast te houden”

De echtgenoot van de vrouw die woensdagochtend dood werd aangetroffen in haar woning in Bissegem, een deelgemeente van Kortrijk, is donderdag vrijgelaten. Dat meldt het parket van Kortrijk.

Het levenloze lichaam van de vrouw werd woensdagochtend aangetroffen in een gezinswoning in de Hendrik Dewildestraat in Bissegem. Het was niet duidelijk of de vrouw – de 47-jarige bewoonster van het huis, en de moeder van een dochter – om het leven gebracht werd, dan wel dat ze een natuurlijke dood gestorven was.

De 58-jarige echtgenoot van de vrouw werd woensdag verhoord om na te gaan of hij meer wist over het overlijden. Na het uitvoeren van de autopsie heeft meldt het parket donderdag dat er “op basis daarvan geen reden was om de partner verder vast te houden, hij werd in vrijheid gesteld.” De precieze doodsoorzaak is voorlopig nog niet bekend.