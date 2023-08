Human Rights Watch: “Verkiezingen Zimbabwe zullen eerlijk noch vrij verlopen”

Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch waarschuwt, enkele weken voor de geplande verkiezingen in augustus in Zimbabwe, voor intimidatie, angst en geweld in het land. Leden en aanhangers van de oppositie worden systematisch lastiggevallen en onderdrukt, zegt de organisatie in een rapport dat donderdag werd gepubliceerd. “Het klimaat voor geloofwaardige, vrije en eerlijke verkiezingen is aanzienlijk aangetast”, aldus HRW.

De Zimbabwanen gaan op 23 augustus naar de stembus om hun president en parlement te kiezen, maar het land in zuidelijk Afrika bereidt zich voor op gespannen verkiezingen. De oppositie hekelt al maanden de toenemende onderdrukking in de aanloop naar de verkiezingen, waaronder onrechtmatige arrestaties van tegenstanders. Ze beschuldigt de partij die sinds de onafhankelijkheid in 1980 aan de macht is, Zanu-PF, ervan de rechtbanken te gebruiken om de oppositie aan te vallen en dissidenten het zwijgen op te leggen.

De 80-jarige president Emmerson Mnangagwa ambieert een tweede termijn van vijf jaar in het Zuid-Afrikaanse land met 16 miljoen inwoners, dat al tientallen jaren in een diepe economische crisis verkeert. Mnangagwa verving in 2017 na een militaire coup de Zimbabwaanse leider Robert Mugabe. Zijn belangrijkste rivaal is dominee Nelson Chamisa, een 45-jarige advocaat.

HRW interviewde in april en mei 28 mensen voor het rapport, waaronder vertegenwoordigers van de belangrijkste oppositiepartij CCC, verkiezingswaarnemers, advocaten, mensenrechtenactivisten en burgers. Volgens het rapport zijn staatsveiligheidsagenten en aanhangers van de regeringspartij Zanu-PF verantwoordelijk voor ontvoeringen, willekeurige arrestaties van critici van de regering en andere mensenrechtenschendingen. De regering gebruikt het strafrecht als wapen tegen haar politieke tegenstanders, aldus HRW.

Volgens HRW hebben de Zimbabwaanse autoriteiten de verkiezingscampagne van de oppositie ernstig beperkt. Daarnaast zijn er ernstige zorgen over de onafhankelijkheid en samenstelling van de Nationale Kiescommissie, die nauw samenwerkt met de regerende Zanu-PF partij.