VIDEO. Neymar spoelt ‘njet’ van Barcelona door met doelpunt na fenomenale dribbel en assist om U tegen te zeggen

PSG heeft in Zuid-Korea een vriendschappelijke wedstrijd gewonnen tegen Jeonbuk. In het uitverkochte Busan Asiad Main Stadium werd het 0-3. Neymar was de grote man met twee goals en een assist voor de eerste PSG-goal van Marco Asensio. Tussendoor werd bekend (via SPORT en Goal) dat de Braziliaan terug naar FC Barcelona kon als onderdeel van de deal die Ousmane Dembélé naar Parijs bracht. “Maar coach Xavi wilde hem niet”, klinkt het.